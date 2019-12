Unglückspiste am Oberalp wieder offen

Die Piste «Hinter Felli» war am 26. Dezember zum ersten Mal in dieser Saison geöffnet gewesen. Es ist die Piste, welche die Skigebiete von Andermatt und Sedrun seit der Eröffnung der neuen Gondelbahn auf den Schneehüenerstock vor einem Jahr verbindet. Kurz vor 11 Uhr am Stephanstag löste sich eine Gleitschneelawine. Sechs Personen wurden verschüttet. Tote gab es keine. Zwei Personen wurden leicht verletzt ins Spital geflogen, die anderen blieben unverletzt. Seither war die Piste gesperrt.