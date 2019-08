Über 100 Liter Regen in 36 Stunden

Allerdings waren die lokalen Unterschiede sehr gross, in Stabio im Mendrisiotto fiel gleichzeitig lediglich 0,5 Liter Regen. Im Norden konnte im Bündnerland am meisten Niederschlag verzeichnet werden, so gab es recht verbreitet über 50 Liter pro Quadratmeter.

Seit #Sonntagabend gab es insbesondere im #Süden viel #Niederschlag, teilweise konnten weit über 100 Liter Regen pro Quadratmeter registriert werden. Im Norden fiel im #Bündnerland am meisten Regen, so gab es recht verbreitet über 50 Liter pro Quadratmeter. (rp) @20min@nau_livepic.twitter.com/mMvp6ZfHs5 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 13, 2019

Das viele Wasser machte örtlich auch Probleme, so gab es lokal Erdrutsche, Steinschläge und hochgehende Bäche.

In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen nur noch relativ wenig Regen, die Lage entspanne sich so rasch wieder.

Der August hat bisher vor allem auf der Alpensüdseite überdurchschnittlich viel Regen gebracht, wie MeteoNews twittert. So kamen an der Station Magadino/Cadenazzo mit 267 mm bereits 150 Prozent der normalerweise zu erwartenden Niederschlagsmenge für den ganzen Monat zusammen. In Bellinzona und Arosa sind es immerhin noch 120 Prozent.

Im August regnete es vor allem auf der #Alpensüdseite teils intensiv. An der Station #Magadino/#Cadenazzo kamen mit 267mm bereits 150% der normalerweise im ganzen August zu erwartenden #Niederschlagsmenge zusammen. Auch in #Bellinzona und #Arosa sind es 120%. (ss) @20min@Blickchpic.twitter.com/CRYMJSF3jJ — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 12, 2019

Am Dienstag 20 Grad im Norden

Der Dienstag beschert der Schweiz einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, bei 13 Grad zum Aufstehen. Am Nachmittag komme es laut dem «Wetterflash» von MeteoNews entlang der Voralpen zu einem Staueffekt, der einige wenige Regengüsse bringe. Auch in der Ostschweiz sind Niederschläge nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen im Norden bei 20 Grad, im Tessin bei 29 Grad.