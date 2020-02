Triebwerk ausgefallen: Flugzeug bereitet Notlandung vor

Das Flugzeug war am Abend in Richtung Toronto abgehoben. Nach einer halben Stunde meldete der Pilot technische Probleme. Deshalb kehre er zum Startflughafen zurück. Die Rettungskräfte stehen derzeit in Madrid bereit.

Am Flughafen stehen Einsatzfahrzeuge bereit, wie auf Aufnahmen einer Live-Kamera der Landebahn zu erkennen ist. Wie Bilder auf Twitter zeigen, sind auch Militärjets abgehoben, um die Maschine in Augenschein zu nehmen.

Spekulationen zufolge könnten sich Teile des Fahrwerks gelöst haben und ins Triebwerk gefallen seien. Dies, nachdem beim Start ein Reifen geplatzt sei.

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5

— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020