Thomas Bucheli wirbt trotz Verbot

Eigentlich ist die Sache klar: Festangestellte SRF-Mit­arbeiter dürfen keine Werbung ­machen. In den letzten Tagen konnte es aber vorkommen, dass Insta­gram- und Facebook-Nutzer ein Video mit SRF-Mann Thomas Bucheli zu sehen bekamen, in dem er für sein Referat an der Gewerbeausstellung Iheimisch wirbt, die heute auf dem Flugplatz ­Buochs NW zu Ende geht. ­Bucheli hielt an der Iheimisch drei Vorträge zu den Fragen, wie Unwetter entstehen und wie man sich davor schützen kann. «Mein Referat steht unter dem Patronat der Nidwaldner Sachversicherung und der Nidwaldner Kantonalbank. Ich freue mich auf meinen Auftritt und auf Sie», sagt Bucheli im Video und zeigt mit dem Zeigefinger in die Kamera.