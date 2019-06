Tausende Schweizer in deutschen Umweltzonen gebüsst

Griechenland

Hier müssen sich Schweizer für einmal keine Sorgen machen. Es gibt zwar eine Umweltzone in Athen, die in zwei Abschnitte geteilt ist: den kleinen und den grossen Ring. Sie gelten für alle Arten von Fahrzeugen, allerdings sind ausländische Fahrzeuge nicht betroffen. Mietwagen dürfen sich 40 Tage lang in der Zone bewegen.



Portugal

Es gibt eine Umweltzone in Lissabon, die «Zona de emissões reduzidas» (ZER). Diese besteht aus zwei Zonen mit unterschiedlichen Zufahrtsregelungen, die auch für ausländische Fahrzeuge gelten. Die Fahrverbote sind beschildert und gelten von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr.



Spanien

In Spanien gibt es Umweltzonen in mehreren grossen Städten. In Madrid und Barcelona gibt es zudem mehrere Zonen, die nur von Anwohnern befahren werden dürfen. Es gibt Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen und Euro-Normen, die sich jedoch von Zone zu Zone unterscheiden. Die Eigenschaften eines Fahrzeugs spiegeln sich in vier verschiedenen Umweltplaketten wider. Die Plaketten sind allerdings nicht obligatorisch. Bussen bis zu 100 Euro sind möglich.



Schweden

Es gibt insgesamt acht Umweltzonen in Schweden, sogenannte «Miljözoner». Diese betreffen hauptsächlich LKW und Busse. In Stockholm und Göteborg gibt es ausserdem eine City-Maut. Einfahrtsbeschränkungen richten sich nach dem Erstzulassungsdatum und der Euro-Norm. Es gibt keine Umweltplakette in Schweden.



Grossbritannien

Umweltzonen mit Fahrverboten gibt es in grösseren Städten wie London, Brighton, Glasgow und Edinburgh. Diese gelten auch für ausländische Fahrzeuge. In den normalen Umweltzonen sind allerdings PKW nicht betroffen, sondern nur in den sogenannten Ultra Low Emission Zones (ULEZ). Für die Congestion Charge Zones in London und Durham gilt eine City-Maut für alle Fahrzeuge.