Sturm «Elsa» kostet mindestens fünf Menschen das Leben

Dieser Feuerwehrmann rettet Hühner im spanischen Ort Ponferrada...

Und hilft einem Hund. (19. Dezember 2019) Bilder: Ana F. Barredo/EPA

In Portugal starb nach Angaben von Rettungskräften ein Mann bei einem Autounfall, der 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Lissabon durch einen umstürzenden Baum verursacht wurde. Ein weiterer Mann starb in Viseu im Zentrum des Landes beim Einsturz eines Hauses. In der selben Gegend wurde zudem ein Mann vermisst. Rettungskräfte befürchten, dass er fortgespült wurde, als er mit seinem Traktor an einem Hochwasser führenden Fluss entlangfuhr.

Die Schirme sind nur Dekoration: Der Fluss Agueda ist im gleichnamigen Ort in Portugal über die Ufer getreten. (20. Dezember 2019 ) Bild: Paulo Novais/EPA

Im Süden und Osten Frankreichs stürzten wegen des Sturms Bäume und Schilder auf Stromleitungen, so dass nach Behördenangaben 140'000 Haushalte ohne Storm waren. In Saint-Etienne in der Nähe von Lyon mussten 17 Menschen in Sicherheit gebracht werden, nachdem der Sturm das Dach eines Gebäudes abgedeckt hatte. Verletzte wurden aus Frankreich nicht gemeldet.

Schifffahrt in Strasse von Gibraltar gestoppt

In der Strasse von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko wurde wegen des schlechten Wetters der Schiffsverkehr ausgesetzt.

Alle drei betroffenen europäischen Länder erwarteten nach «Elsa» für Samstag bereits den nächsten Sturm. «Fabien» dürfte zwar mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde über Spanien, Portugal und den Westen Frankreichs fegen und weitere heftige Regenfälle mit sich bringen. Nach Angaben des portugiesischen Wetterdienstes dürfte der Sturm aber nicht so heftig ausfallen wie «Elsa».