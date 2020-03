Stockholms Wahrzeichen made in China

Die Goldene Brücke, die zum neuen Wahrzeichen der schwedischen Hauptstadt werden soll, ist made in China. Heute soll die Zhen Hua 33 endlich einlaufen in Stockholm – das Schiff, das die Goldene Brücke in einem Stück um die Welt transportierte. Am 2. Januar waren Schiff und Brücke an der Küste Südchinas losgetuckert: um die Südspitze Indiens, durch den Suezkanal, übers Mittelmeer, den Channel und schliesslich die Ostsee.

Wie die Farbe der Fassaden

Stürme hatten die Fahrt immer wieder aufgehalten. Eva Rosman, die Sprecherin des Projekts, sagt, sie schaue ständig nach der aktuellen Position des Schiffs, das sich langsam, ganz langsam Stockholm nähert. «Ich bin wie besessen», sagt sie.