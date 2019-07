Steckt der Geheimdienst hinter dem Epstein-Skandal?

Die neuerliche Anklage gegen den US-Finanzberater Jeffrey Epstein, dem in New York sexueller Missbrauch minderjähriger Mädchen sowie Sexhandel zur Last gelegt werden, hat in Washington eine Welle von Spekulationen ausgelöst: Warum erhielt Epstein bei einer ersten Anklageerhebung gegen ihn 2008 in Florida eine lächerlich niedrige Strafe nach einem undurchsichtigen und offenbar rechtswidrigen Deal zwischen seinen Staranwälten und dem damaligen US-Staatsanwalt Alexander Acosta?