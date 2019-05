«Solange er mit dem Geiselnehmer verhandelt, ist eine Lösung denkbar»

Wie nimmt ein Verhandlungsführer der Polizei Kontakt auf mit einem Täter?

Die genauen und konkreten Umstände, die die Polizei in Zürich vor Ort angetroffen hat, kenne ich nicht. Darum kann ich die Frage nur allgemein beantworten. Ein Verhandlungsführer versucht, den Geiselnehmer direkt anzusprechen. Wenn ihm das tatsächlich gelingt, hat er schon viel erreicht – er hat ein Gespräch eröffnet. Dann muss er in Erfahrung bringen, was der Geiselnehmer genau will, was seine Motive und Probleme sind. Bei einer Geiselnahme nach einem verpatzten Raubüberfall ist die Verhandlungssituation ganz anders, als wenn jemand nach einem persönlichen Drama Geiseln nimmt. Beim Fall des Raubüberfalls reagiert der Täter möglicherweise rationaler.