Seeadler Victor zeigt die schmelzenden Gletscher

Neben einer Kamera ist Victor mit weiteren Instrumenten ausgerüstet, die etwa die Luftverschmutzung messen können. Insgesamt besucht der Adler in fünf Tagen fünf Alpengipfel in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Den ersten Start hatte er am Donnerstag auf dem Piz Corvatsch im Oberengadin.

Vom Berg ins Tal zum Falkner

Der Greifvogel wird dabei jeweils auf einer Bergspitze freigelassen und fliegt dann zu seinem Falkner ins Tal – sofern das Wetter gut ist. Wenn es stark bewölkt ist, kann Victor nicht starten: «Ich kann den Vogel nicht per Fernbedienung steuern. Er kommt nur zu mir, wenn er mich sehen kann», erklärt sein Falkner Jacques-Olivier Travers.

Auf seinen Flügen legt Victor bis zu 5 Kilometer zurück. «Dies ist das erste Mal, dass wir wirklich auf dem Rücken eines Adlers über solche Distanzen mitgenommen werden und sehen, wie er fliegt», so Travers. Und er fügt an: «Wie kann man die Menschen davon überzeugen, dass die Vögel und die Umwelt geschützt werden müssen, wenn man ihnen nie zeigt, was die Vögel sehen?»