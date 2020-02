Sieben Tote nach Schüssen in US-Bierbrauerei

Die Polizei spricht immer noch von einem «aktiven Vorfall». Man solle sich vom Ort der Schiesserei fernhalten. Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, sind die Polizei, das FBI und ein SWAT-Team mit einem Grossaufgebot vor Ort. Auch die Feuerwehr und mehrere Krankenwagen sind im Einsatz.

Eine Mitarbeiterin der Bierbrauerei sagte zum Lokalsender WISN, dass sie am Nachmittag eine Mail ihres Arbeitgebers erhalten habe, in der sie vor einem Amokschützen gewarnt worden sei. Beim Schützen handle es sich angeblich um einen ehemaligen Angestellten der Brauerei, der kürzlich entlassen worden war.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

