Seltene weisse Giraffen in Kenia getötet

In Kenia sind eine seltene weisse Giraffe und ihr Junges mutmasslich von Wilderern getötet worden. Die Skelette der zwei Tiere wurden am Dienstag in Wildtierreservat Ishaqbini Hirola im Osten des Landes im Bezirk Garissa gefunden.

Schätzungen zufolge lagen die Knochen bereits seit mindestens vier Monaten dort. Laut Tierschützern hätten Wilderer die zwei Tiere erschossen, sagte Mohammed Ahmednoor, der Leiter des Reservats, der Nachrichtenagentur DPA. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass sie von Kämpfern der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet worden seien. Die Miliz ist im Nachbarland Somalia sowie in den Grenzgebieten aktiv.