Schweres Erdbeben in Albanien lässt Häuser einstürzen

Albanien ist von dem stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert worden. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Mehrere Gebäude seien eingestürzt.

Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Das Epizentrum lag nach albanischen Angaben zehn Kilometer nördlich von Durres und 30 Kilometer westlich von Tirana in zehn Kilometer Tiefe im Adriatischen Meer.