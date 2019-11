Polizei erschiesst Mann auf London Bridge

Mehrere Nutzer teilten auf Twitter Handy-Videos des Geschehens. So lässt sich aus mehreren Perspektiven der Moment des Zugriffs durch bewaffnete Polizisten rekonstruieren. So ist zunächst eine Traube von Menschen zu sehen, die offenbar einen Mann am Boden fixiert hat. Im Hintergrund ist zu hören, wie der Macher des Videos sagt: «Er hat ein Messer».

Dann kommen zwei bewaffnete Polizisten hinzu und ein Grossteil der Menge rennt davon. Zuletzt zieht einer der Polizisten einen Mann zur Seite, der den mutmasslichen Angreifer offenbar festhält. Dann ist ein Schuss zu hören und das Video bricht ab.

Video showing the apparent fight on #londonbridge (some people might find graphic) pic.twitter.com/VOqq0FyxS3 — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 29, 2019

Im Juni 2017 starben in der britischen Hauptstadt acht Menschen, nachdem Terroristen mit einem Transporter erst drei Menschen auf der London Bridge umgefahren und anschliessend fünf weitere am Borough Market erstochen hatten. Polizisten erschossen die drei Täter