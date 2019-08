Schon Dreijährige landen in der Schwarzfahrer-Datenbank

Die Fünfjährige musste die Busse gar «unterschreiben» – sie zeichnete ihren Namen auf das Papier – und die Richtigkeit der Angaben bestätigen. Den Fall veröffentlichte das Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1 am Donnerstag.

Die Verkehrsbetriebe begründen die Busse mit den Altersvorschriften der Schweizer Tariforganisation CH-Direct. Laut der Tarifbestimmung dürfen unter Sechsjährige nur in Begleitung einer erwachsenen Person gratis fahren. Eine Zehnjährige gilt noch nicht als Begleitperson. Erst ab zwölf Jahren dürfe man ein jüngeres Kind begleiten.

Wie CH-Media nun berichtet, ist die Busse der Fünfjährigen von Schaffhausen kein Einzelfall. Seit dem Frühling 2019 gibt es in der Schweiz eine nationale Schwarzfahrer-Datenbank. In dieser werden alle Schwarzfahrer verzeichnet – ungeachtet ihres Alters. Wie Recherchen von CH-Media zeigen, führt dies dazu, dass derzeit bereits drei Dreijährige, eine Vierjährige und zehn Fünfjährige in dieser Datenbank eingetragen seien. In der Alterskategorie der Sechs- bis Zwölfjährigen sollen 2600 Schwarzfahrer registriert sein.

Auch bei älteren Personen gibt es in der Datenbank keine Altersbegrenzung. Ein Hundertjähriger sei als ältester Schwarzfahrer der Schweiz eingetragen. Es würden jedoch auch Kulanzfälle registriert. So landet man also in der Datenbank, ohne vielleicht eine Busse bezahlt zu haben.

Insgesamt wurden bisher 277'000 Personendaten gespeichert. 80 Transportunternehmen nutzen diese Datenbank aktuell. Bis Ende des Jahres sollen es 115 Betriebe sein. Durch die Datenbank sollen Wiederholungstäter härter bestraft und strafrechtlich verfolgt werden können.