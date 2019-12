Schnee bis auf 500 Meter: Jetzt ist der Winter da

Wer heute Morgen aus dem Fenster schaute, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. In der Nacht auf Freitag hat es vielerorts bis in tiefe Lagen geschneit. Bis am Sonntag dürfte der Schnee jedoch schon wieder Geschichte sein.

Nach einem Zwischenhoch am Donnerstag mit zeitweise sonnigem Wetter folgen nun nasse und stürmische Tage. Die Schneefallgrenze steigt laut Meteonews am Freitag auf 700 bis 1000 Meter, sinkt im Verlauf des Tages aber wieder auf 500 bis 800 Meter. Es fällt immer wieder Regen oder Schnee.