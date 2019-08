Schädliche Käfer beinahe in die Schweiz gelangt

Beinahe wären schädliche Insekten aus dem asiatischen Raum in einem Container aus Indien lebendigen Leibs in die Schweiz gelangt. Bei einer Zollkontrolle in Basel könnten die Käfer jedoch abgefangen und vernichtet werden.

Entdeckt hatten die Käfer Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) bei einer Warenkontrolle auf der Zollstelle Basel St. Jakob, wie die EZV am Freitag mitteilte. Die noch lebenden Insekten befanden sich in einem Container aus Indien, der Jutesäcke mit Bindfäden aus Kokosfasern geladen hatte. Bestimmt war die Fracht für eine Firma im Kanton Aargau, wie es im Communiqué heisst.