Robbe tummelt sich im Rhein bei Krefeld

Eine Robbe wurde am Montag bei Krefeld im Rhein entdeckt worden. Anhand eines Fotos bestätigte das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf, dem Augenschein nach handle es sich um einen Seehund. Es sei selten, aber nicht ungewöhnlich, dass im Rhein ein Seehund auftauche. Man solle das Tier unbedingt in Ruhe lassen, sagte Zoodirektor Jochen Reiter.