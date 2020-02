Rauchwolken ziehen über Pariser Banhof auf

Riesige Rauchwolken werden nach einem Feuer über dem Gare de Lyon in Paris gesichtet. Die Polizei hat am späten Freitagnachmittag den stark frequentierten Bahnhof in der französischen Hauptstadt evakuiert und abgeriegelt.

Der Grund für die Rauchentwicklung ist noch unklar. Französische Medien vermuten, dass Demonstranten Feuer wegen des Auftritts des umstrittenen Sängers Fally Ipupa aus Kongo gelegt haben.