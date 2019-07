Priester trägt Ebola-Virus in Millionenstadt

In der kongolesischen Grossstadt Goma ist ein erster Ebola-Fall bestätigt worden. Ein Mann sei am Sonntagmorgen in einem Bus aus der Stadt Butembo in der Provinz Nord-Kivu in Goma eingetroffen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ein Ebola-Test sei positiv ausgefallen. Der Mann hatte demnach vor knapp einer Woche erste Symptome einer Infektion. Bei dem Erkrankten handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen Priester, der sich rund 200 Kilometer nördlich von Goma angesteckt hatte.