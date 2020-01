«Nicht den Ghosn machen!»

Im Internet kursieren Bilder und Videos, in denen Menschen, eines jeden Haltes beraubt, die Flucht des ehemaligen Renault-Nissan-Mitsubishi-Chefs Carlos Ghosn nachstellen, indem sie in Instrumentenkoffer und -etuis kriechen.

Der frühere Konzernchef des französisch-japanischen Autobündnisses war im November 2018 in Tokio festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 wurde er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Ghosn floh Ende Dezember letzten Jahres in einem Privatjet nach Beirut, angeblich in einem Instrumentenkoffer versteckt.