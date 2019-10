Axalp-Flugshow abgesagt – Risse an F/A-18 festgestellt

Im Rahmen von Kontrollarbeiten an Landeklappen der F/A-18 Hornet wurden am Mittwoch neue Risse entdeckt, wie die Luftwaffe in einer Medienmitteilung schreibt. Als Sofortmassnahme ordnete der Kommandant Flugeinschränkung für die F/A-18 sowie die Überprüfung sämtlicher F/A-18-Flugzeuge an.