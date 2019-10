Nepalese besteigt alle Achttausender in Rekordzeit

«Wir haben mit nichts angefangen.»

Nims war seit Anfang 2019 im Himalaja und im Karakorum unterwegs, um als erster Mensch alle 14 höchsten Gipfel der Welt in einer Saison zu besteigen. Sein Foto vom Stau auf dem Mount Everest wurde im Mai weltberühmt, fünf Monate später gelang ihm mit der Besteigung des Shishapangma eine historische Marke. Er schaffte die 14 Achttausender in 189 Tagen. Der bisherige Rekord für das Erklimmen der 14 Gipfel lag bei sieben Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen und war von dem südkoreanischen Bergsteiger Kim Chang Ho vorgegeben worden. Reinhold Messner, der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hatte, brauchte dafür 16 Jahre, von 1970 bis 1986.

«Jeder hat über mich gelacht und gesagt: Wie soll das gehen?»Nirmal «Nims» Purja

«Es waren zermürbende Monate. Hoffentlich habe ich bewiesen, dass mit Zielstrebigkeit, Selbstvertrauen und einer positiven Einstellung alles möglich ist», sagte Purja, nachdem er sein spektakuläres Projekt vollendet hatte: «Wir haben mit nichts angefangen. Schaut, wie weit wir gekommen sind.»

Nach Reinhold Messner haben überhaupt nur knapp 40 Bergsteiger alle 14 höchsten Gipfel der Welt geschafft. Messner gratulierte Purja am Dienstag zu einer «einzigartigen bergsteigerischen Leistung». Nur wenige Experten hatten an einen Erfolg des in der Szene zuvor weitgehend unbekannten 36-Jährigen geglaubt.

“Everything in life is possible armed only with determined approach and positive mindset.”14/14 ? in 6months, 6days ???????? .#14peaks7months#History .#nimsdai#BremontProjectPossible#dedication#resilience#extremehighaltitudemountaineeringpic.twitter.com/rcz6CQFP9a

— Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019