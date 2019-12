Militär wollte Zürcher Schule mit Panzern und Waffen besuchen

Die Schüler der fünften Klasse des Primarschulhaus Neues Dörfli in Hombrechtikon sollten am Donnerstag in warmen Kleidern erscheinen. Auf dem Programm stand ein besonderer Ausflug: Die «Mechanisierte Brigade Stabsbataillon 11» wollte mit Panzerfaust und Maschinengewehr vorbeikommen und die Schüler auf eine Rundfahrt in vier M113-Panzern mitnehmen, wie 20min.ch berichtet. Organisiert hatte diesen Ausflug der Vater einer Schülerin, ein Major im Generalstab.