Mercedes donnert in Aarburg in Hauswand – Lenker stirbt

Mitten in Aarburg AG ist es am Samstagabend um 20.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. «Mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h prallte ein Mercedes gegen eine Hausmauer, rasierte eine Treppe und ein Balkongeländer ab und wurde zurück auf die Strasse geschleudert», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.