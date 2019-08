Mann schiesst in Philadelphia auf Polizisten

Fernsehbilder zeigten einen Grosseinsatz der Polizei mit Dutzenden Beamten, darunter auch schwer bewaffnete Spezialkräfte. Den Berichten zufolge verbarrikadierte sich ein Schütze im Stadtteil Nicetown-Tioga in einem Haus. Eine Anwohnerin sagte dem örtlichen Sender 6ABC, sie habe mindestens 100 Schüsse gehört.

NBC25/FOX66 Breaking News - NBC News reports an active shooter situation in Philadelphia where police were shot at in a North Philly neighborhood. According to CBS3, at least four officers have been rushed to the hospital. (CNN, KYW video) pic.twitter.com/v8XC7pi2z7

— Bill Harris (@BillHarrisTV) August 14, 2019