Mann schiesst auf Eritreer – Polizei geht von rassistischem Motiv aus

Hinter den Schüssen auf einen 26-jährigen Eritreer im südhessischen Wächtersbach steht nach Ansicht der Ermittler «ganz klar ein fremdenfeindliches Motiv». Allerdings gebe es bislang keine «belastbaren Erkenntnisse darüber, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden», sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle am Dienstag in Frankfurt am Main. Dies werde aber weiter geprüft. Das Opfer sei mittlerweile ausser Lebensgefahr.