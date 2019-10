Lion Air-Absturz: Technik und Crew tragen die Schuld

Nach einem weiteren Absturz nach ähnlichem Muster im März von Ethiopian Airlines mit 157 Todesopfern in Äthiopien ist das Modell weltweit mit Flugverbot belegt. Lion Air wollte sich zu dem Bericht zunächst nicht äussern. Boeing erklärte, das für die Abstürze verantwortliche System sei grundlegend überarbeitet worden, ebenso wie das Handbuch und das Training der Piloten.

Der Bericht bestätigt einmal mehr, dass in erster Linie eine Fehlfunktion des Kontrollsystems MCAS das Unglück verursachte. Dieses System führt zum automatischen Absenken der Flugzeugnase bei drohendem Strömungsabriss.

«Die Bauweise und die Zertifizierung des MCAS haben die Wahrscheinlichkeit eines Kontrollverlustes des Flugzeugs nicht ausreichend berücksichtigt», heisst es in dem Bericht. Boeing hat bereits das System überarbeitet, dies muss aber noch von der US-Luftfahrtbehörde abgesegnet werden.

Defizite bei Kommunikation

Zum Unglück beigetragen hätten zudem Defizite der Crew, etwa in der Kommunikation, bei Notfall-Abläufen und bei der manuellen Steuerung des Flugzeuges. So habe der Co-Pilot nicht schnell genug eine Checkliste im Handbuch gefunden oder im Kopf gehabt, was er in der Notfallsituation tun muss. Er habe schon bei Trainings schlecht abgeschnitten, hiess es weiter in dem Bericht.

Die Sicherheitsregeln von Boeing wären davon ausgegangen, dass die Piloten innerhalb von drei Sekunden auf eine Systemstörung reagieren müssten. Die Besatzungen des Unglücksfluges wie bei einem anderen Flug tags zuvor, bei dem die MCAS-Probleme schon aufgetreten waren, brauchten acht Sekunden.

Die Auswertung des Stimmenrekorders ergab, dass der Co-Pilot kurzfristig eingesprungen und erst um vier Uhr morgens zum Dienst gerufen wurde. Der Kapitän sagte, er habe die Grippe. Er habe den Co-Piloten nicht richtig angeleitet. Zu hören waren auch Warnsignale, welche die Crew abgelenkt haben müssen.