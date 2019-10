Schrecklicher Fund schockiert das Königreich

Am Mittwochmorgen teilten die Behörden mit, dass der mutmassliche Fahrer des Lastwagens, ein 25-jähriger Mann aus Nordirland, wegen Mordverdachts festgenommen worden sei. Die Toten seien allesamt Erwachsene, bis auf einen Jugendlichen. Ihre Nationalität und Herkunft waren zunächst unklar. Die Polizei erhofft sich nach der Obduktion der Leichen nähere Hinweise darauf, ob die Menschen womöglich von Schleppern nach Grossbritannien geschleust wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden kam der Container wohl aus Bulgarien. Bereits am Samstag hatte der Lastwagen die Grenze nach Grossbritannien passiert. Der Container wurde in der walisischen Hafenstadt Holyhead registriert; dort legen vor allem Fähren aus Irland an.

Auffallend Ungewöhnlicher Weg

Den Ermittlern zufolge wäre dies allerdings eine ungewöhnliche Route, falls das Fahrzeug tatsächlich aus Bulgarien stammen sollte. Ein Polizeisprecher mutmasste, dass der LKW-Fahrer womöglich diese Strecke gewählt habe, weil es in den Hafenstädten Calais und Dover strengere Kontrollen gebe. Die Vize-Polizeichefin von Essex, Pippa Mills, sagte, ein entscheidender Punkt in den Ermittlungen sei die Frage, wie der Lastwagen nach Irland gekommen sei. Möglich wären Seewege über Frankreich, Belgien, Spanien oder die Niederlande.

Am Fundort der Leichen im Waterglade Industrial Park nahe der Themse untersuchten Spurensicherer in weissen Schutzanzügen den Container und das Fahrerhaus des LKW. «Wir sind dabei, die Opfer zu identifizieren, doch ich rechne damit, dass dies ein langwieriger Prozess sein könnte», sagte Hauptkommissar Andrew Mariner von der Polizei in Essex. Er sprach von einem «tragischen Vorfall» und erklärte, dass man alles dafür zu tun werde, um die Umstände des Todes von 39 Menschen aufzuklären.

Erinnerungen an frühere Tragödienb>

In London wurde die Brexit-Debatte im Unterhaus von der Tragödie überschattet. Für ein paar Minuten debattierten die Abgeordneten einmal nicht über den EU-Austritt ihres Landes. Der Schock über den Leichenfund sass tief. Premierminister Boris Johnson zeigte sich «entsetzt über den tragischen Vorfall in Essex». Er versprach, eng mit der dortigen Polizei zusammenzuarbeiten, um genau herauszufinden, was passiert sei. Die britische Innenministerin Priti Patel erklärte, dass ihre Beamten mit Hochdruck an der Rekonstruktion des Tathergangs arbeiteten. Auch die National Crime Agency (NCA) wurde eingeschaltet; die Strafverfolgungsbehörde ist im Vereinigten Königreich für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen zuständig.