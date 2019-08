Leiche der vermissten Nora in Malaysia gefunden

Die Eltern äusserten mehrfach die Vermutung, dass ihre Tochter entführt wurde. Nora sei schon im Alltag auf Hilfe angewiesen und würde niemals allein in den Dschungel gehen, hiess es. Die Polizei in Malaysia behandelte das Verschwinden allerdings als Vermisstenfall.

Nur einen Tag vor dem Fund der Leiche stellten die Eltern der 15-Jährigen eine Belohnung für Hinweise in Aussicht. (12. August 2019) Foto: Reuters

An der zehntägigen Suche hatten sich etwa 350 Einsatzkräfte, Freiwillige und Berichten zufolge sogar ein Schamane beteiligt. Sie beschallten den dichten Dschungel per Lautsprecher mit einer Aufnahme, auf der die Mutter des Mädchens ruft: «Nora Liebling, ich liebe Dich, hier ist Mama.» Auch Helikopter waren im Einsatz. Die Mutter ist Irin, der Vater Franzose. Nora hatte beide Staatsbürgerschaften. Die Familie lebt seit vielen Jahren in der britischen Hauptstadt.

Kurz bevor die Tote entdeckt wurde, hatten die Eltern noch umgerechnet fast 11'000 Franken für Hinweise auf Nora ausgesetzt. Um die Suche nach dem Teenager zu unterstützen, hatten Verwandte ausserdem zwei Spendenaktionen initiiert.