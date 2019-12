Lawine in Andermatt: 6 Personen geborgen, Suche geht weiter

Ein Grosseinsatz läuft. Bislang konnten sechs Personen geborgen werden. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Sie wurden mit der Rega ins Kantonsspital Uri überflogen. Vier Personen blieben unverletzt. Die Kantonspolizei Uri vermutet, dass weitere Personen verschüttet wurden. Weitere Informationen wurden von der Polizei für Mitte Nachmittag in Aussicht gestellt. Um 16 Uhr findet in Andermatt eine Pressekonferenz statt. Für die Angehörigen ist unter der Nummer 041 874 53 60 eine Hotline eingerichtet.

Ob die Schneemassen auf eine offene oder auf eine gesperrte Piste donnerten, sei noch unklar, sagt Reto Pfister. Die Rettungskräfte seien mit Hochdruck daran, «Ordnung auf dem Lawinenkegel zu schaffen», sagte Pfister.

Unterhalb des Schneehüenerstocks ging die Lawine nieder. Bild: Reuters

«Die Lawine ist auf der Piste vom Schneehüenerstock zum Oberalppass niedergegangen», sagt Stefan Kern, Mediensprecher von Andermatt Swiss Alps. Dabei handelt es sich um eine Verbindungspiste, die in den letzten Tagen wegen grosser Schneemassen gesperrt gewesen sei.

Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gilt für die Region Andermatt die Gefahrenstufe 3 «erheblich». Die Verantwortlichen der Skiarena hätten noch am Mittwoch Sprengungen vorgenommen, sagt Kern. Ob nun weitere Teile des Skigebiets gesperrt würden, müsse der Krisenstab entscheiden. Im Einsatz stehen die Kantonspolizei Uri, die Alpine Rettung und die Rega.

Viel Neuschnee und Triebschnee der vergangenen drei Tage bildeten die Hauptgefahr. Lawinen könnten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und gefährlich gross werden.

Urner Lawinenopfer im September 2018

Beim letzten grossen Lawinenunglück auf einer Schweizer Skipiste starb im vergangenen Februar ein Pistenarbeiter in Crans-Montana. In Andermatt gab es im September 2018 einen Todesfall abseits der Piste. Damals kamen junge Urner Freerider am Gemsstock unter eine Lawine. Einer der Jugendlichen konnte nur noch tot geborgen werden.