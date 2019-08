Klimaaktivisten trainieren in Camp zivilen Ungehorsam

G7-Gipfel in Frankreich im Visier

Die nächste Grossveranstaltung, die sowohl die Organisatoren als auch die Teilnehmer des Klima-Camps im Blick haben, ist der G7-Gipfel im französischen Biarritz Ende August. Eine erste Möglichkeit also, die erlernten Protesttechniken zum Einsatz zu bringen.

Obwohl Rentnerin Christine sich selbst nicht in der ersten Reihe sieht, gibt auch sie zu, dass sich ihre Toleranzgrenze in Bezug auf drastische Aktionen verändert hat: «Die Aktionen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, reichen einfach nicht mehr aus.»