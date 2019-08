Kletterer in Gersau tot aufgefunden

Der Mann wurde seit vergangenem Sonntag in Rotkreuz SZ vermisst. Nachdem am Montag sein Auto in Gersau gefunden worden war, fanden intensive und weiträumige Suchaktionen statt unter Einbezug der Alpinen Rettung Schweiz mit Flächensuchhunden, Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei sowie Helikoptern der Rettungsflugwacht und der Polizei. Auch Privatpersonen hatten umfangreiche Suchaktionen eingeleitet.