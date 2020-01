F/A-18 ortet abgestürztes Kleinflugzeug

Eine Piper Archer PA-28 war am Mittwochabend von Ecuivillens FR in Richtung Sion VS unterwegs. Im Flugzeug sassen zwei Personen. Es stürzte aus noch unklaren Gründen in der Gegend von Châtel Saint Denis FR ab, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega in einer Medienmitteilung schreibt. Um 20.48 Uhr ging der Alarm ein.