Grosser Sachschaden bei Brand in Aargauer Firma

Ein Brand hat einen Fabrikationsbetrieb am Montagabend in Beinwil am See AG stark beschädigt. Die Löscharbeiten waren aufwändig. Mehr als 100 Angehörige von Feuerwehren standen im Einsatz, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Drei Personen mussten medizinisch betreut und ins Spital gebracht werden. Es handelte sich um zwei Angehörige der Feuerwehr sowie den Geschäftsführer der vom Brand betroffenen Firma.