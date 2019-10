Goldener Oktober mit über 25 Grad

An drei Orten in der Nordwestschweiz sowie in Chur wurde ein Sommertag mit Temperaturen von mehr als 25 Grad verzeichnet. An der Spitze teilen sich Delsberg JU und Chur mit 26,2 Grad den Tagessieg, wie MeteoNews mitteilte. Dies bedeutet für Delsberg ein neuer Rekord, es wurde so spät im Jahr noch nie so warm seit Beginn der Messreihe 1959.