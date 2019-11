Gericht vertagt Entscheid im Drogenrausch-Prozess

Die Verteidiger des Deutschen beantragten am Montag vor dem Zürcher Obergericht zudem, es sollten zwei zusätzliche Zeugen einvernommen werden. Am Mittwoch, 27. November, wird das Gericht einen Entscheid bekanntgeben. Ob dies die Anträge betrifft oder bereits das Urteil ist, konnte der vorsitzende Richter nicht sagen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2014 hatte der Beschuldigte in der elterlichen Villa in Küsnacht an der Zürcher Goldküste mit seinem Freund Kokain und Ketamin konsumiert. Die beiden gerieten dann in Streit. Der heute 34-Jährige schlug dem Freund den Schädel ein, rammte ihm eine Kerze in den Rachen und erwürgte ihn. Nach der Tat rief er selbst die Polizei.

Im Gerichtssaal bat der Beschuldigte die Angehörigen des Getöteten, die in einem anderen Saal die Verhandlung per Video-Übertragung verfolgten, um Verzeihung. Er bereue zutiefst, was er getan habe. Zwei Monate zuvor soll er in einem Hotelzimmer in London seine Verlobte vergewaltigt und mehrfach sexuell genötigt haben. Während der Beschuldigte die Tötung eingestanden hat, distanzierte er sich am Montag entschieden von den Vorwürfe der Frau.

Erstinstanzlich verurteilt

Das Bezirksgericht Meilen hatte den Sohn eines wohlhabenden Galeristen im Juni 2017 wegen vorsätzlicher Tötung, Vergewaltigung, mehrfacher sexueller Nötigung und mehrerer Verkehrsdelikte zu einer Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren verurteilt. Das Gericht hielt dem Beschuldigten verminderte Schuldfähigkeit zu Gute.

Es ordnete eine strafvollzugsbegleitende Therapie an, die der Beschuldigte bereits angefangen hat. Seit seiner Inhaftierung habe er keine Drogen mehr konsumiert, sagte der Beschuldigte, der sich vor der Tat im internationalen Jetset bewegte. Heute nehme er auch keinerlei Medikamente mehr. Er wäre motiviert für eine stationäre Massnahme, erklärte er.