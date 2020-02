Flugzeug zerbricht bei Landung in Istanbul – 52 Verletzte

Am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) ist am Mittwochabend ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen und hat Feuer gefangen. In einer Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium hiess es, es habe keine Todesopfer gegeben. Es wurden allerdings mindestens 52 Menschen verletzt, darunter alle 6 Crewmitglieder, wie der türkische Verkehrsminister Cahit Turhan mitteilte. Gemäss lokalen Medien befanden sich um 18.15 Uhr (17.15 Uhr Ortszeit) immer noch Menschen in der Maschine.