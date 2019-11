«Das Feuer kann bald nicht mehr aufgehalten werden»

Zu den gefährdeten Gebieten zählt auch Noosa, ein beliebtes Urlaubsziel am Strand rund 150 Kilometer nördlich von Brisbane, der Hauptstadt von Queensland. «Die Bedingungen sind jetzt sehr gefährlich. Die Feuerwehrleute werden bald nicht mehr in der Lage sein, das Vorrücken des Feuers zu verhindern», sagte der Queensland Fire and Emergency Service (QFES) in der Notfallwarnung. «Das Feuer kann eine Bedrohung für alle Menschenleben darstellen, die direkt in seinem Weg sind.»

Matt Hope was on a flight from Sydney to Brisbane and captured this image of the fires on the New South Wales Mid North Coast.Picture credit: @MattHope4.Keep up with the latest bushfire updates here: https://t.co/fh9PKGXeNA#QLDFires#NSWFires#9Newspic.twitter.com/B2oGwfLRPI — Nine News Australia (@9NewsAUS) November 8, 2019

QFES hat zur Eindämmung des Feuers Wasserbombenflugzeuge entsandt. In New South Wales rund um Sydney brachte eine kühlere Nacht etwas Entspannung.

Die Buschbrände in New South Wales und Queensland haben bislang drei Menschenleben gefordert und 50 Wohnhäuser sowie eine Fläche von der Grösse von über einem Viertel der Schweiz zerstört. Am Mittwoch wüteten in beiden Bundesstaaten rund 150 Brände.

Buschfeuer in Australien erfassen 1,1 Millionen Hektar Land

Die verheerenden Buschbrände im Osten Australiens haben nach Schätzungen der Feuerwehren bereits über 1,1 Millionen Hektar Land in Mitleidenschaft gezogen. Allein im Bundesstaat New South Wales tobten am Mittwoch rund 70 Brände.

Die Brandfläche entspricht in der Grösse mehr als einem Viertel der Schweiz. Von den Feuern konnten bisher 50 eingedämmt werden, wie der staatliche Brandbekämpfungsdienst mitteilte. Am Vortag war für Sydney und Umgebung erstmals die Risikostufe «katastrophale Feuergefahr» ausgerufen worden, über 600 Schulen blieben geschlossen.