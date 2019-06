Erster Hitzetag des Jahres und drei Stunden Wartezeit am Gotthard

Am Auffahrtswochenende sind nach dem kühlen und regnerischen Mai schweizweit die ersten sommerlichen Temperaturen erreicht worden. Mit 31,4 Grad in Sitten VS und 30,4 Grad in Genf wurde am Sonntag der erste Hitzetag des Jahres registriert. In Biasca TI kletterte das Thermometer auf 29,9 Grad, in Chur auf 29,1 Grad, wie MeteoNews am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. In den kommenden Tagen geht es sommerlich weiter. Vor allem am Dienstag und Mittwoch könne die 30-Grad-Marke verbreitet geknackt werden.