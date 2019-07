Epstein verletzt in Zelle gefunden

Der des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigte US-Milliardär Jeffrey Epstein ist in seiner Gefängniszelle in New York verletzt vorgefunden worden. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise am Mittwochabend.

Demnach entdeckten Wächter Epstein fast bewusstlos mit Blutergüssen am Nacken. Die Verletzungen seien aber nicht gravierend. Die Ermittler halten demnach einen Suizidversuch für möglich. Sie untersuchten aber auch, ob Epstein Opfer eines Angriffs wurde, wie unter anderem der Fernsehsender NBC New York und die New York Post berichteten.