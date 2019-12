Einsatzkräfte stürzen mit Helikopter ab - tot

?? Ce soir, la famille de la Sécurité civile a perdu 3 des siens. Le DG et les personnels apportent tout leur soutien aux familles et aux collègues du pilote, du mécanicien et du sapeur-pompier décédés dans l'accident de leur hélicoptère. Nous rendons hommage à leur #engagement. https://t.co/SFoselZMxZpic.twitter.com/yIc9Q8zDT1 — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) December 2, 2019

Der Helikopter des Typs EC145 verlor den Angaben zufolge während eines Aufklärungs- und Rettungsfluges den Radio- und Radarkontakt. Nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner und seinem Staatssekretär Laurent Nuñez wurden die drei Rettungskräfte in der Nähe der Stadt Le Rove im Département Var gefunden.

Während sich Frankreich darauf vorbereite, die 13 Soldaten zu verabschieden, die bei einer Hubschrauberkollision in Mali vergangene Woche ums Leben gekommen waren, verliere das Land drei «Alltagshelden, die ihr Leben gegeben haben, um die Franzosen zu beschützen», erklärten Castaner und Nuñez. Im Beisein von Staatschef Emmanuel Macron findet an diesem Montag im Hof des Pariser Invalidendoms die Gedenkfeier für die getöteten Soldaten statt.

Zwei Menschen von Fluten mitgerissen

Die Départements Var und Alpes-Maritimes wurden am Sonntag von heftigen Regenfällen heimgesucht. In Var kamen zwei Menschen durch die Unwetter ums Leben. Ein Pferdestallbesitzer aus Fréjus starb nach Angaben der Präfektur des Départements, als er von den Fluten weggerissen wurde, während er auf seine Tiere aufpasste. Im Dorf Saint-Paul-en-Forêt wurde den Angaben zufolge ein Schäfer in seinem Auto ebenfalls von den Fluten mitgerissen. Seine Leiche wurde später in seinem Fahrzeug gefunden.

Wegen schwerer Unwetterwarnungen galt am Sonntag in Var und Alpes-Maritimes die höchste Alarmstufe. Besonders betroffen waren die Küstengebiete an der französischen Riviera und dort vor allem die beiden beliebten Urlaubsorte Saint-Tropez und Sainte-Maxime und ihre Umgebung.