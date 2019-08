Edelweiss annulliert nach Unfall am Boden mehrere Flüge

Bei der Kollision wurde niemand verletzt, am Flugzeug entstand allerdings erheblicher Sachschaden, wie ein Edelweiss-Sprecher gegenüber «20 Minuten» sagte. Die Passagiere konnten den Flieger demnach auf normale Art verlassen.

Die Unfallursache ist unklar. Gemäss kanadischen Medien beschädigte ein Flügel einer Boeing 787 (Dreamliner) von Air Canada das Heck der Edelweiss-Maschine. Diese war unmittelbar nach der Landung an einem Gate parkiert.

INCIDENT Air Canada Boeing 787 wing & Edelweiss Airbus A340 tail/APU clipped at YVR. Vancouver Airport media says “no impact to operations at YVR. All passengers have been deplaned with no reported injuries.“ #WK11 to Zurich shows canceled, #AC566 to San Francisco shows delayed. pic.twitter.com/b0bONv9QfM

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 3. August 2019