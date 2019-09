Drei Seeleute aus gekentertem Frachter vor US-Küste gerettet

Nach dem Kentern eines Frachters vor der Südostküste der USA sind drei von vier eingeschlossenen Besatzungsmitgliedern gerettet worden. Die US-Küstenwache teilte mit, es sei gelungen, die drei Männer aus dem Rumpf des Schiffes zu befreien.

Den vierten habe man noch nicht bergen können, er sitze in einem Maschinenraum hinter Glas fest. Die Rettungsaktion laufe weiter, hiess es am Montagnachmittag (Ortszeit). «Es ist eine dynamische Situation», sagte ein Vertreter der Küstenwache.

Die «Golden Ray» war in der Nacht zu Sonntag vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia nahe dem Hafen der Stadt Brunswick in Schieflage geraten und gekentert. Der Grund war nach Angaben der US-Küstenwache noch unklar. An Bord befanden sich demnach 24 Menschen, inklusive eines amerikanischen Lotsen. 20 Menschen waren sofort gerettet worden, vier galten zunächst als vermisst.