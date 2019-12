Diebe sprengen Bancomat und flüchten mit Beute

In der Nacht auf Donnerstag haben Diebe in Sevelen SG einen Bancomaten aufgesprengt. Anschliessend flüchteten sie mit der Beute in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich kurz nach 1.30 Uhr an der Bahnhofstrasse. Der Sachschaden ist laut Polizeiangaben enorm. Die Höhe der Beute – alles Banknoten – ist noch nicht bekannt. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen mit einem Polizeihund sowie das Grenzwachtkorps beteiligt waren, blieb erfolglos. Am Automaten und dem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden in der Höhe von rund 100'000 Franken.