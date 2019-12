Zwangsversteigerung von Schwarzenbachs Kunst ist abgesagt

Gestern haben seine Anwälte beim Gericht eine superprovisorische Massnahme verlangt. Die Versteigerung sei zu stoppen, denn Schwarzenbach habe die Einfuhrsteuer für die Werke, die zur Versteigerung kommen sollten, bereits bezahlt. Die Einfuhrsteuer auf die 114 Kunstwerke betrage insgesamt 1,1 Millionen Franken. So viel Geld habe der Kunstsammler in den letzten Jahren dem Zoll bereits bezahlt.

Die Zollbehörde sieht dies anders: Die Einfuhrsteuer für die von der Zwangsversteigerung betroffenen Werke und zusätzliche Kosten des Verfahrens machten 2,4 Millionen Franken aus. Nur wenn Schwarzenbach die Differenz begleiche, könne die Auktion abgesagt werden.

Argumente «nicht ohne Grundlage»

Das Gericht in St. Gallen stoppt die Versteigerung einstweilen, weil es die Argumente beider Seiten zuerst prüfen will. Im heutigen Entscheid heisst es, Schwarzenbachs Argumente erschienen «auf den ersten Blick nicht ohne Grundlage». Es sei zudem so, dass mit einer Verschiebung der Auktion am Status quo nichts verändert werde und deshalb eine Versteigerung auch zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden könne. Weil im Moment keine Prognose gemacht werden könne, wie das Gericht nach der Prüfung aller Fakten entscheiden werde, falle deshalb der Entscheid zugunsten des Beschwerdeführers, also Urs Schwarzenbach, aus.

Der Eidgenössische Steuerverwaltung und dem Auktionshaus Koller «wird einstweilen untersagt, die streitgegenständlichen Kunstwerke zu versteigern». Sollte die Galerie der Anordnung nicht Folge leisten, droht das Gericht dem Verwaltungsrat der Galerie eine «Ungehorsamsstrafe» an.