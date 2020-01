Die Antiheldin im Weinstein-Prozess

Wenig ist über ihr Privatleben bekannt, sie habe 14 Patenkinder, erzählte sie dem Magazin Vanity Fair, und denke ausserdem oft an einen Satz ihres Vaters: «Deine Gefühle sollen nie deinen Intellekt vernebeln.»

Bei allen taktischen Vorlieben steht die 44-Jährige im Ruf, sich akribisch vorzubereiten. Den Prozess gegen den Modedesigner in Chicago entschied sie mit einer einzigen Frage. In einem Überwachungsvideo war ihr aufgefallen, dass das mutmassliche Vergewaltigungsopfer bei einem späteren Treffen mit seinem angeblichen Peiniger jenen Pyjama anhatte, den sie auch während des Übergriffs trug. Rotunno konfrontierte die Frau vor Gericht: «Von all den Klamotten, die Sie in Ihrem Kleiderschrank haben, entscheiden Sie sich für ein Treffen mit Ihrem ‹Vergewaltiger› ausgerechnet für die Pyjamahose, in der Sie vergewaltigt wurden?» Ein einziger Blick in die Gesichter der weiblichen Jurymitglieder habe anschliessend genügt, so Rotunno: «Ich wusste, es war vorbei.»

Die Männer, die sie engagieren, sind nicht immer Opfer falscher Anschuldigungen, das weiss die Weinstein-Anwältin. Etwa 20 Prozent seien unschuldig, schätzt Donna Rotunno, 20 Prozent hätten die Tat begangen und 60 Prozent lägen in einem Graubereich dazwischen.