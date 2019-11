Buschbrände bedrohen Sydney

Bis zu 300 Brandherde haben die Behörden gezählt, etliche Feuer sind ausser Kontrolle. Temperaturen von fast 40 Grad und extreme Trockenheit verschlimmern die Situation, dazu fachen starke Winde die Feuer immer wieder an. Mittlerweile sind 10000 Quadratkilometer von den Flammen erfasst. Über 150 Häuser wurden zerstört, Tausende Bewohner flohen aus ihren Wohnungen, 4 Menschen kamen ums Leben, etwa 100 weitere wurden verletzt. Die Behörden in New South Wales riefen den Notstand aus. Das Militär bereitet sich auf den grössten Einsatz in Friedenszeiten vor.

Die Buschbrände bedrohen auch die 5-Millionen-Einwohner-Stadt Sydney. Dort fressen sich die Flammen durch einen Eukalyptuswald, etwa 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Auf Bildern sieht man Häuser, Bäume und Autos, die mit pinkfarbener Masse überzogen sind. Eine Chemikalie, die die Feuerwehr versprüht hat, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

An manchen Orten hat es seit bald drei Jahren nicht geregnet.

Buschbrände sind in Australien ein häufiges Phänomen, doch diesmal ist es so ernst, dass der konservative Premier Scott Morrison unter Druck gerät. Das Land leidet unter einer beispiellosen Dürre; es gibt Orte, an denen es seit beinahe drei Jahren nicht geregnet hat. Kaum irgendwo sind die Folgen der Klimakrise so deutlich zu spüren. Das Great Barrier Reef, ein einzigartiges Ökosystem vor der Ostküste, ist in höchster Gefahr.

Doch die Regierung lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie fördert Kohle-gruben und hat sich lediglich minimale Klimaziele auferlegt. 2017 legte Morrison, damals noch Finanzminister, im Parlament ein Kohlebrikett aufs Rednerpult und sagte, von einem solch wertvollen Rohstoff sei «nichts zu befürchten». Jetzt sagt sein Stellvertreter, Michael McCormack, die Menschen, die vom Feuer vertrieben wurden, brauchten «keine Schwärmereien irgendwelcher aufgeklärter Grün-Bewegter, die nur die reine Lehre vertreten».

Ein hingeworfener Satz eines Politikers, der glaubt, die aufkommende Debatte ersticken zu können wie ein loderndes Feuerchen. Doch es ist Frühjahr in Australien. Die eigentliche Waldbrandsaison, sie hat noch gar nicht begonnen.