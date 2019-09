Bootsfeuer vor Kalifornien kostet acht Personen das Leben

Dramatische Fotos zeigten das Unglücksboot völlig von Flammen umgeben. Kurz nach drei Uhr morgens sei ein Notruf von dem Schiff bei der Küstenwache eingegangen. Dichter Nebel in der Region habe den Einsatz der Rettungsteams erschwert, hiess es.

US-Medien veröffentlichten Aufnahmen des Notrufs, den die Besatzung der «Conception» an die Küstenwache abgesetzt hatte. Darauf waren mehrere «Mayday!»-Rufe zu hören sowie der Ausruf «Ich kann nicht atmen». Zudem ist ein Vertreter der Küstenwache zu hören, der die Besatzung fragt, ob die Passagiere das Boot verlassen könnten und ob sich Feuerlöscher an Bord befinden. Die Antwort darauf ist jedoch unverständlich.

Das Boot stand bei der Ankunft der Rettungskräfte bereits komplett in Flammen. Foto: Ventura County Fire Department

Das Boot mit dem Namen «Conception» war von dem Küstenort Santa Barbara zu einem Taucherausflug an dem langen Feiertagswochenende gestartet, wie der Sender KTLA berichtete. Es hatte eigentlich am Laborday-Feiertag, am Montagabend, wieder in dem Hafen einlaufen sollen.

Es waren zahlreiche Stopps entlang der malerischen Inselkette geplant. Die Kanalinseln vor Santa Barbara sind ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler. Auf der Webseite des Tourunternehmens «California Diving» ist das weisse Charterboot «Conception» abgebildet. Man würde für die Betroffenen des Unglücks beten und an sie denken, heisst es dort.