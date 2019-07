Bis zu 10 Kilometer Stau am Gotthard

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 6. Juli 2019

Wegen des Unfalls, bei dem laut Angaben der Urner Kantonspolizei nur Blechschaden entstand, musste der Gotthard-Strassentunnel für rund eine Stunde gesperrt werden. Auch in Fahrtrichtung Nord kam es deshalb zu einem Stau von vier Kilometern, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse bekanntgab.

Der Stau Richtung Süden war mit einem Zeitverlust von rund anderthalb Stunden verbunden. Richtung Norden betrug die Wartezeit etwa 45 Minuten. Als Ausweichroute wurde die San-Bernardino-Strecke über die A13 empfohlen.

Verkehrsüberlastung auf der A3

Stau wegen Verkehrsüberlastung wurde vorübergehend auch auf der A3 zwischen Urdorf-Süd und dem Limmattalerkreuz gemeldet. Auch für die Ausreise aus der Schweiz beim Grenzübergang Chiasso-Brogeda mussten sich Autofahrende etwas gedulden.

An diesem Wochenende beginnt laut dem TCS mit Ausnahme des Kantons Zürichs und einigen Gemeinden des Kantons Aargaus in den meisten Schweizer Kantonen die lange Sommerferienperiode. Hinzu kommt der Ferienbeginn in der südlichen Provinzen der Niederlande.